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شراء 500 أسطوانة أكسجين لخدمة مصابي كورونا في المنوفية

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شراء 500 أسطوانة أكسجين لخدمة مصابي كورونا في المنوفية شراء 500 أسطوانة أكسجين لخدمة مصابي كورونا في المنوفية

مصراوي Masrawy

03:39 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

وافقت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، على شراء 500 اسطوانة أكسجين، دعمًا لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات، لسد حاجة المستشفيات من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، فضلاً عن دعم مستشفيات الشهداء والباجور.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الأكسجين لملئ تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 آلاف طن يوميًا، والاتفاق على توفير 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومصنع الحوامدية بالجيزة، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الأكسجين بوضع المنوفية في أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الأسطوانات التي تكفي حاجة المستشفيات في ظل الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، بحضور مسئول مصنع المنوفية لتعبئة الأكسجين، واللواء أحمد فتحي رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا.

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