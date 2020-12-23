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الرئيس الألماني: عيد الميلاد هذا هو أيضا عيد الأمل

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الرئيس الألماني: عيد الميلاد هذا هو أيضا عيد الأمل الرئيس الألماني: عيد الميلاد هذا هو أيضا عيد الأمل

مصراوي Masrawy

03:18 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

على الرغم من كل الخسائر والقيود التي تسببت فيها جائحة كورونا، يرى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير سببا للأمل.

وقال شتاينماير في خطابه بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس": "نعم، لدينا كل الأسباب لنكون متفائلين"، مضيفا أنه تم الموافقة على لقاحات منذ هذا الأسبوع، وستبدأ التطعيمات بعد يوم غد.

وقال شتاينماير: "لا يزال أمامنا طريق طويل وشاق. لكننا نرى أن الضوء الذي طال انتظاره في نهاية النفق يزداد سطوعا. سنقترب الآن من الخروج من الأزمة خطوة بخطوة".

وأشاد الرئيس الألماني بالأشخاص الذين يساهمون في احتواء الأزمة، وقال: "في وقت يسوده عدم اليقين، تعلمنا أنه يمكننا الوثوق بديمقراطيتنا"، مضيفا أن أولئك الذين ينكرون خطر الفيروس غالبا ما يكونون صاخبين للغاية، وقال: "لكن العقلاء هم الغالبية العظمى. وهذا هو الخبر السار هذا العام".

وقال شتاينماير: "هذا هو السبب في أن عيد الميلاد هذا هو أيضا عيد للأمل! يتصرف معظم الناس في بلدنا باحترام وتضامن - ليس لأن الدولة تأمرهم بذلك، ولكن بسبب التعقل ومشاطرة المشاعر والمسؤولية. آمل أن نأخذ هذه الروح المدنية معنا إلى العام المقبل".

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مصراوي Masrawy

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