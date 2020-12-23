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نحو 200 مسافر بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص

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نحو 200 مسافر بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص نحو 200 مسافر بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص

مصراوي Masrawy

03:17 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أثينا- (د ب ا):

من المقرر أن يقضى نحو 200 مسافر بريطاني عيد الميلاد في فنادق الحجر الصحي في قبرص، حيث سوف يخضعون للعزل لمدة سبعة أيام، بحسب ما ذكرته ار اي كيه القبرصية اليوم الأربعاء.

ويذكر أنه بعد اكتشاف سلالة جديدة من في بريطانيا، لم تعلن قبرص عن حظر دخول للمسافرين البريطانيين، ولكن فرضت قيودا صارمة. وسوف يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع لاختبار فحص كورونا والخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام في حال جاءت النتيجة سلبية.

وسوف يٌسمح للأشخاص الذين تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس بعد نهاية هذه المدة أن يغادروا الفندق.

وتتحمل قبرص، المستعمرة البريطانية السابقة والمقصد السياحي الشهير بين البريطانيين، تكاليف الاختبارات والإقامة في الفندق، وسوف يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى يناير المقبل.

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مصراوي Masrawy

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