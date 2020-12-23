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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8720.67 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8720.67 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8720.67 نقطة
بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال لأكثر من 300 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 40.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8720.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وزجاج، والأصيل، وساب للتكافل، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، والفخارية، والوطنية، ووفره، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.07%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ونسيج، والأسماك، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 612.60 نقطة ليقفل عند مستوى 21085.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 740 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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