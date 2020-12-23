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أمير الجوف يوافق على إيقاف الضخ من "المياه" في بحيرة سكاكا

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أمير الجوف يوافق على إيقاف الضخ من "المياه" في بحيرة سكاكا أمير الجوف يوافق على إيقاف الضخ من "المياه" في بحيرة سكاكا
في إطار جهود دعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية

أمير الجوف يوافق على إيقاف الضخ من

وافق الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على إيقاف ضخ شركة المياه الوطنية للمياه المعالجة ثلاثياً في بحيرة الصرف الصحي شرق مدينة سكاكا.

وستقوم الشركة بتفعيل منظومتها المائية من خلال خط ناقل بطول 65 كيلومتراً، لضخ المياه المعالجة ثلاثياً من محطة المعالجة بمدينة سكاكا إلى موقع بيئي جنوب مسيج التمريات لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع المشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين.

وأوضحت الشركة أنها نفذت حلولاً عاجلة لرفع الضرر البيئي من خلال إيقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثياً في البحيرة والبدء في إجراءات تجفيفها، من خلال تفعيل منظومة نقل المياه المعالجة ثلاثياً لمدينة وعد الشمال للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتعدينية، التي تربط مدن سكاكا وعرعر وطريف بأطوال تبلغ 437 كليومتراً، بالإضافة إلى خزانات، ومحطة تنقية، وغرف تحكم ومراقبة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تعكس خطط الشركة وبرامجها لتنفيذ حلول دائمة تدعم الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

وقد حضر الاستقبال عدد من مسؤولي "المياه" بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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