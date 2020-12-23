الجيش الموريتاني: قوة مغربية أطلقت النار على إحدى دورياتنا

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مصراوي Masrawy

نواكشوط- (د ب أ):

قال الجيش الموريتاني إن قوة مغربية هي التي أطلقت النار على دورية للجيش الموريتاني في المنطقة الحدودية الشمالية بالقرب من الشريط المتاخم للصحراء الغربية.

وأوضح بيان لقيادة الأركان، صدر اليوم الأربعاء، أنه "على إثر التحقيق الأولي الذي أُجْرِيَ بعد تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار مساء يوم أمس تبين أن الدورية اقتربت من موقع دفاعي لقوة مغربية، فاعتبرتها هدفا معاديا وتم التعامل معها".

وأضاف البيان العسكري الموريتاني أن أفراد الدورية الموريتانية "تصرفوا بالرد على مصدر النيران وفقا لما تمليه قواعد الاشتباك قبل أن يتم التعارف ويُفَضَّ الاشتباك".

وأشار الجيش الموريتاني إلى أنه "لم ينجم عن إطلاق النار أية أضرار في طاقم الدورية".

وهذا هو أول احتكاك عسكري مباشر بين القوات المغربية والقوات الموريتانية منذ اندلاع أزمة الحدود بمعبر "الكركارات" في نوفمبر الماضي بين المغرب ومقاتلي جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.

وسبق أن اعتقلت البحرية الموريتانية أفرادا من البحرية المغربية دخلوا المياه الموريتانية عن طريق الخطأ قبل ثلاث سنوات، قبل أن تفرج عنهم.