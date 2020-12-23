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مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إنه تم إيقاف شرطيين فرنسيين بمقاطعة "أوت دو سين" عن العمل 3 أيام؛ لإهانتهما مواطنا مصريا ونعته بشتائم عنصرية خلال عملية اعتقال في إبريل الماضي.

واستبعدت اللجنة التأديبية بإدارة الشرطة الفرنسية ضابطي الشرطة مؤقتًا بسبب إهانات عنصرية ضد مواطن مصري، خلال عملية الاعتقال التي جرى تصويرها دون علمه.

ووفق موقع "فرانس 24"، سيمثل الشرطي الفرنسي سيمثل أمام محكمة في 4 مارس المقبل بتهمة توجيه إهانات عنصرية للمعتقل أثناء احتجازه.

والمجلس التأديبي هيئة مشتركة مكونة من ممثلين نقابيين وممثلين عن إدارة الشرطة، ويتخذ القرار بشكل منفصل عن التحقيق الجنائي، بعد سماع المدعي عليه.

ويكون القرار ساري المفعول فور مصادقة المدير العام للشرطة الوطنية على القرار، بحسب "فرانس 24".

وتعود الواقعة لـ 25 أبريل الماضي، حينما تم القبض على مواطن مصري بتهمة سرقة معدات من موقع بناء، وفي محاولة للهروب ألقى المصري بنفسه في نهر السين قبل أن يتم إنقاذه.

وبعد إنقاذ الشرطة الفرنسية للمواطن المصري، تم تصوير عملية الاعتقال من قبل أحد السكان، حيث وجه الشرطيان إهانات عنصرية ضده.

ويظهر في مقطع فيديو الذي تتجاوز مدته الدقيقتين، أحدهما وهو يدلي بتصريحات عنصرية بحق المصري، ويسخر منه الثاني لكونه عربي الجنسية.

ويسمع في المقطع أحد الشرطيين وهو يقول "لا يستطيع السباحة.. جدي مثل هذا لا يعرف السباحة"، وتابع الآخر ضاحكًا "لديه كرة في قدمه" وهو مصطلح فرنسي يشير إلى عدم قدرة شخص ما على التصرف كيفما يشاء.

وفي وقت سابق، أدى نشر هذا المقطع إلى مطالبات بإيقاف الشرطين عن العمل بسبب تجاوزهما العنصري بحق المتهم خلال عملية توقيفه.

وندّد وزير الداخلية الفرنسي السابق كريستوف كاستانير بالواقعة، مؤكدًا أن "العنصرية لا مكان لها في الشرطة الجمهورية".