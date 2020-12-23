عزة مصطفى: من الصعب السيطرة على الجمهور إعلاميا بعد تطور التكنولوجيا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا، خاصة وأن الجمهور أصبح يشاهد الكثير من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، التي فتحت بابا كبيرا لخروج البعض عن السيطرة بشكل كبير، فلم يعد الأمر كالسابق مقتصرا على التليفزيون والراديو.

وأكدت عزة مصطفى خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم حول الدراما المصرية، أن الدراما تعرض ولا تفرض وأعتقد أن التحولات والتغيرات في المجتمع سبب في ذلك، مشددة على أنها ضد منع أي فكرة ولكن بما يتوافق مع الهوية المصرية والعادات والتقاليد المصرية".

ووجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي.

وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

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