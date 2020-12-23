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غلق وتشميع حضانتين و6 بدرومات وورشة لمخالفة تغيير النشاط بمدينة السادات

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غلق وتشميع حضانتين و6 بدرومات وورشة لمخالفة تغيير النشاط بمدينة السادات غلق وتشميع حضانتين و6 بدرومات وورشة لمخالفة تغيير النشاط بمدينة السادات

مصراوي Masrawy

03:05 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم شن حملة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة للنشاط المرخص لها فى عدة مناطق بالمدينة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع حضانتين بالعمارات بالمناطق السكنية الـ 6 والـ 13، و6 بدرومات أسفل العمارات السكنية قام أصحابها بفتح صالات جيم فيها بالمخالفة لشروط التخصيص بالمناطق (3 – 7 - 13)، وورشة تصنيع ألوميتال مخالفة بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة الـ 11.

وأضاف منيع، في بيان اليوم، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأكد ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، لمنع عودة المخالفات.

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