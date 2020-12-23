"يمثل كل الأطياف السياسية".. بكري يبدي تفاؤله ببرلمان 2021

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مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه متفائل ببرلمان 2021، لافتًا إلى أنه ويضم كل الأطياف السياسية في المجتمع.

وأضاف بكري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، على هامش استخراج كارنيه العضوية، أن "حزب النور حصل على 7 مقاعد، بجانب 95 مستقلًّا؛ مما يخلق حالة من الجدل، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان.. وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن."

وتابع النائب: نتمنى أن يناقش البرلمان كل شهر استجوابًا، وبالتالي سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة كل المشكلات، ودور البرلمان هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ورأينا التحديات التي تواجه الدوله المصرية وموقف البرلمان الأوروبي والادعاءات الكاذبة التي توجه ضد الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن يكون برلمان مصر قويًّا وقادرا على التحديات التي تواجه مصر، ولا بد أن نبني بلدًا قويًّا.

وأكد بكري أن ما تحقق على أرض مصر من إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة؛ حيث إنها رمانة الميزان للمجتمع، ونتمني تراجع الأسعار أيضًا، وأن تصل المشروعات القومية إلى جميع المناطق والمحافظات.