بسبب "كورونا".. إلغاء احتفالات بورسعيد بعيد النصر

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلغاء الحفل المقرر له غدًا الخميس، بحديقة فريال، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكرى 64 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي عام 1956، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن قصر الثقافة إلغاء احتفالية فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، التي كان من المقرر لها مساء اليوم بمسرح القصر، حرصًا على سلامة المواطنين.

وكان اللواء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وضع صباح اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، بمشاركة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.