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انتحار عامل زراعي في ظروف غامضة بالمنيا

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انتحار عامل زراعي في ظروف غامضة بالمنيا انتحار عامل زراعي في ظروف غامضة بالمنيا

مصراوي Masrawy

03:08 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنيا- محمد النادي:

انتحر عامل زراعي، اليوم الأربعاء، بالعدوة شمال محافظة المنيا، بشنق نفسه باستخدام حبل داخل إحدى غرف منزله، وتكثف إدارة البحث الجنائي التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بانتحار "م.ع" 35 عامًا، عامل زراعي، مقيم بإحدى القرى بالقرب من الظهير الصحراوي الغربي، شنقًا داخل منزله.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات وحدة مباحث مركز شرطة العدوة، حول الظروف والملابسات.

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