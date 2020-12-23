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مد خطوط مياه للقرى والنجوع في برج العرب بالإسكندرية- صور

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مد خطوط مياه للقرى والنجوع في برج العرب بالإسكندرية- صور مد خطوط مياه للقرى والنجوع في برج العرب بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

03:03 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد عامر:

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، استعدادًا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل ٣ قرى و٤٢ كفرًا ونجع بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وتوصيل الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.

وأوضح الشريف، أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد خطوط شبكات مياه جديدة بدلًا من الشبكات القديمة المتهالكة بعدد ٣ قرى و٤٢ كفر ونجع، بداية من ١٥ يناير ٢٠٢١.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشكيل لجان مختصة من المحافظة وشركة مياه الشرب لعمل الدراسات اللازمة.

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