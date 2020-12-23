ضبط أقراص مخدرة بحوزة صيدلي في كفرالشيخ

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كفرالشيخ- إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، صيدلي بحوزته أقراص مدرجة جدول مخدرات، بالصيدلية يمتلكها في قرية أبوطبل، دون سند قانوني.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بضبط "م.ع.م.ا"، 44 عامًا، صيدلي، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، وبحوزته أقراص مخدرة مدرجة جدول مخدرات، داخل صيدلية بقرية أبوطبل.

وكانت معلومات وردت إلى الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ببيع الصيدلي المذكور الأقراص والعقاقير المخدرة، التي تؤثر على الصحة النفسية، ويتخذ من صيدليته المرخصة ستارًا لمزاولة نشاطه المخالف.

توجهت حملة مكبرة من مركز شرطة كفر الشيخ، إلى الصيدلية المتحرى عنها، وبالمداهمة جرى ضبط 2600 قرص ترامادول، وأصناف أخرى عبارة عن أقراص، وعقاقير مخدرة، مدرجة جدول مخدرات و250 ألف جنيه من متحصلات البيع.

جرى القبض على الصيدلي، واقتيد إلى مركز الشرطة، والتحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 377 لسنة 2020 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة.