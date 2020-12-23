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الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بأسوان

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الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بأسوان الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بأسوان

مصراوي Masrawy

03:00 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، بيانًا حول قطع مياه الشرب غدًا الجمعة، عن 13 منطقة في مدينة أسوان لمدة 8 ساعات.

وجاء نص البيان :"نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي "13، 14" بالجزيرة، يجري قطع المياه عن مناطق "موقع الأقاليم– الجزيرة– الكسارة– الصداقة الجديدة– كوبري المطحن– كوبري دبورة– كوبري أسامة– كوبري الناصرية" ، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح السبت.

وتهيب الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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