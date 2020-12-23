بتخفيض 40%.. افتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب- صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، معرض سوهاج الأول للكتاب، الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، أمام كلية الطب البشري بالحرم الجامعي القديم.

وقال "عزيز" إن الجامعة مؤسسة تعليمية تؤمن بأهمية نشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر، مشيدًا بمشاركة دور النشر الفعالة وإصرارها على الحضور للمشاركة في معرض سوهاج الأول للكتاب.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن المعرض يتضمن أكثر من 5 آلاف عنوان، في مجالات "الأدب، الفكر، كتب التراث، الروايات، قصص الأطفال، والأدب العالمي المترجم، اللغة والفلسفة"، ويشمل المعرض تخفيض يتراوح من 25 إلى 40% على مختلف الكتب.