أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لسجين بقسم بنها

Print
حبس طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لسجين بقسم بنها حبس طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لسجين بقسم بنها

مصراوي Masrawy

02:52 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قسم بنها، اليوم الأربعاء، بحبس طالبين جامعيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر ضبطهما خلال محاولتهما تهريب حشيش وبانجو وأقراص مخدرة، لنزيل بحبس قسم شرطة بنها، بغرض الاتجار في المضبوطات.

كما قررت النيابة تحريز المضبوطات، وإرسالها للمعمل الجنائي، لبيان المواد المخدرة التي تحتويها، وطلبت تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها، بضبط طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لمسجون بسجن قسم أول بنها.

وتبين أن المتهمين هم كل من "هـ.م.م" 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، و "ا.م.ا" 23 عاماً، طالب بالفرقة الثالثة معهد الخدمة الاجتماعية، وكان بحوزتهما 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 40 جرامًا، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 50 جرامًا، و28 قرص مخدر، موضوعين بكيس بلاستيكي داخل الأطعمة المعدة لزيارة صديقهما السجين "ح.م.ح" 22 عامًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية