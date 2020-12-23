حبس طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لسجين بقسم بنها

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قسم بنها، اليوم الأربعاء، بحبس طالبين جامعيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر ضبطهما خلال محاولتهما تهريب حشيش وبانجو وأقراص مخدرة، لنزيل بحبس قسم شرطة بنها، بغرض الاتجار في المضبوطات.

كما قررت النيابة تحريز المضبوطات، وإرسالها للمعمل الجنائي، لبيان المواد المخدرة التي تحتويها، وطلبت تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها، بضبط طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لمسجون بسجن قسم أول بنها.

وتبين أن المتهمين هم كل من "هـ.م.م" 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، و "ا.م.ا" 23 عاماً، طالب بالفرقة الثالثة معهد الخدمة الاجتماعية، وكان بحوزتهما 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 40 جرامًا، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 50 جرامًا، و28 قرص مخدر، موضوعين بكيس بلاستيكي داخل الأطعمة المعدة لزيارة صديقهما السجين "ح.م.ح" 22 عامًا.