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"الجزائية" قضت و"الاستئناف" أيدت و"الداخلية" نفذت.. القصاص من "قاتل الشقيقين" في القريات

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"الجزائية" قضت و"الاستئناف" أيدت و"الداخلية" نفذت.. القصاص من "قاتل الشقيقين" في القريات "الجزائية" قضت و"الاستئناف" أيدت و"الداخلية" نفذت.. القصاص من "قاتل الشقيقين" في القريات
في حكم نُفذ اليوم بمنطقة الجوف.. بيان كامل يكشف التفاصيل وأسماء الجاني والضحيتين

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في محافظة القريات بمنطقة الجوف كان قد أقدم على قتل مواطنين اثنين شقيقين وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما.
تفصيلاً صدر عن وزارة الداخلية اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة القريات بمنطقة الجوف فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم علي بن حسين بن عسكر العنزي -سعودي الجنسية- على قتل كل من نافع ونواف ابني محمد بن عويد ولد علي -سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني علي بن حسين بن عسكر العنزي اليوم الأربعاء 8/ 5/ 1442هـ في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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