أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقوق الإنسان" تطلق برنامجاً لتعزيز اكتشاف حالات التحرش بذوي الإعاقة

Print
"حقوق الإنسان" تطلق برنامجاً لتعزيز اكتشاف حالات التحرش بذوي الإعاقة "حقوق الإنسان" تطلق برنامجاً لتعزيز اكتشاف حالات التحرش بذوي الإعاقة
الهيئة: لإلقاء الضوء على الظاهرة وبحث آليات جديدة لمواجهتها والتصدي لها

أطلقت هيئة حقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الأطفال.

وقالت الهيئة إنها تعمل على دراسة أهم المواضيع التي تسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، وإن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بأولوية في جهودها وبرامجها التدريبية والتوعوية وذلك لضمان حصولهم على كافة حقوقهم المكفولة نظاماً.

وأضافت أنها تعمل على إعداد برنامج تدريبي لتنفيذه خلال الشهر المقبل، تستهدف من خلاله تأهيل المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصةً الأطفال، وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة وبحث آليات جديدة لمواجهتها والتصدي لها.

وأردفت "حقوق الإنسان": يستهدف البرنامج توفير الحماية الشاملة للضحايا، ورصد التقدم المحرز في هذا الإطار، وتنسيق الجهود وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة، وبحث أدوات جديدة لاكتشافها وضبطها من أجل الوصول إلى مستوى عالٍ في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة منها.

وشدّدت على ضرورة التكاتف من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة الانتهاكات وفي مقدمتها التحرش الجنسي، وأن خصائص بعضهم العقلية، وعدم إدراكهم لأهداف المعتدي الحقيقية من هذا الاستغلال الجنسي، تجعلهم أكثر عرضة للتحرش من غيرهم.

وأوضحت "الهيئة" أن البرنامج التدريبي سيعزز قدرات المختصين في الالمام المعرفي بالعلامات والدلائل الجسيمة والنفسية للتحرش و الاعتداء الجنسي، وآليات الكشف عنها.هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

شبكة عيون الإخبارية