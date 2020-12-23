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مجلس الدولة يشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات كورونا داخل القاعات

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مجلس الدولة يشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات كورونا داخل القاعات مجلس الدولة يشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات كورونا داخل القاعات

مصراوي Masrawy

02:55 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تجديد الالتزام بإجراءات مشددة على بوابة الدخول للوقاية من ، فلم يسمح بالدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 آلاف جنيه على عدم ارتدائها، بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وكلف المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، المختصين بالمحاكم والفروع، على الاهتمام بتعقيم مقرات مجلس الدولة، ومنصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، ويقف بجانبها المتقاضين، وذلك باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وشدد المستشار طه كرسوع، على عقد جلسات المحاكم وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

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