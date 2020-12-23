ننشر توصيات ورشة عمل "الدراما المصرية" بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

خرجت ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر حول الدراما المصرية بعدد من التوصيات تمثلت في:

١- عقد لقاء موسع بين شركة سنرجي والمنتجين لبحث أزمة الدراما.

٢- يجب أن يتم توزيع الدراما بشكل يومي، والعمل علي توزيع المنتجات الدرامية طوال العام.

٣- خلق حزمة من التطبيقات والمنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات، وإطلاق أعمال وثائقية للحفاظ علي الهوية المصرية.

٤- البحث عن أسباب عزوف الدول الأخرى عن الدراما المصرية.

٥- استمرار انعقاد لجنة الدراما طوال العام لبحث مشاكل الدراما.

٦- تنظيم مهرجان للدراما المصرية لتشجيع الأعمال الفنية.

٧- خلق تنوع في الإنتاج وعدم تكرار الأعمال الناجحة.

٨- إجراء استطلاع رأي حقيقي عن ما يحتاجه الجمهور.