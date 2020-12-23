عبد الرحيم كمال: سوق الدراما قوية تحتاج حرية أكثر.. وعلى الدولة الاهتمام بالفنانين الموهوبين

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إن سقف الحرية لا بد أن يزيد لصالح البلد؛ فنحن 100 مليون مواطن، وحدثت ثورتان، ولذلك يجب أن تكون هناك حرية أكثر لأن سوق الدراما المصرية قوية.

وأضاف كمال، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول الدراما المصرية، اليوم الأربعاء، أن وجود 100 مليون مصري يجعل من الضرورة وجود اهتمام أكثر في الدراما بكل الفئات؛ ويجب أن تكون ثقتنا في الفنان الموهوب أكثر، والدولة يجب أن تهتم بالفنانين الموهوبين، ومهنة الكتابة مهنة مقدسة لما لها من أهمية كبرى في المجتمع المصري.

بينما قال المخرج أحمد صالح، إن الواقع الذي نعيشه له تأثير على الدراما، وهناك تغيرات كثيرة حدثت في الجتمع، وليس من الصحيح أن يكون هناك موسم واحد للدراما؛ بل يجب أن يتم توزيع ذلك على مدار العام.

وأضاف صالح أن الدراما تفقد تأثيرها في طريقة العرض على مواقع التواصل والمنصات، وأتمنى أن تكون هناك حرية في التناول، ويكون تأثير الدراما أكبر من ذلك.

وتابع المخرج: أتمنى أن يكون للدراما تأثير خارجي وتتم ترجمتها إلى لغات مختلفة حتى نصل للآخر.

وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة "اعتز بفنك"، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.