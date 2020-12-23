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يمثل كل الأطياف السياسية.. بكري يبدي تتفاؤله ببرلمان 2021

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يمثل كل الأطياف السياسية.. بكري يبدي تتفاؤله ببرلمان 2021 يمثل كل الأطياف السياسية.. بكري يبدي تتفاؤله ببرلمان 2021

مصراوي Masrawy

02:47 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصراوي

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه متفائل ببرلمان 2021، لافتًا إلى أنه يضم 13 حزبًا سياسيًّا، و12 حزبًا في القائمة الوطنية، وحزب النور، وتنسيقية شباب الأحزاب، وفيه أحزاب معارضة، ويضم كل الأطياف السياسية في المجتمع.

وأضاف بكري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، على هامش استخراج كارنيه العضوية، أن حزب النور حصل على 7 مقاعد، بجانب 95 مستقلًّا؛ مما يخلق حالة من الجدل، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان.. وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن.

وتابع النائب: نتمنى أن يناقش البرلمان كل شهر استجوابًا، وبالتالي سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة كل المشكلات، ودور البرلمان هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ورأينا التحديات التي تواجه الدوله المصرية وموقف البرلمان الأوروبي والادعاءات الكاذبة التي توجه ضد الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن يكون برلمان قويًّا وقدرًا على التحديات التي تواجه مصر، ولا بد أن نبني بلدًا قويًّا.

وأكد بكري أن ما تحقق على أرض مصر من إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة؛ حيث إنها رمانة الميزان للمجتمع، ونتمني تراجع الأسعار أيضًا، وأن تصل المشروعات القومية إلى جميع المناطق والمحافظات.

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