تنسيق مع الداخلية للتأمين.. وحدة صحية بكل محافظة لتقديم لقاح "كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم تقريرًا حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر، تطرقت خلاله إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات

وكذلك مدى جاهزية مستشفيات الوزارة لاستقبال حالات كورونا ، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته

وقالت إن هناك 364 مستشفى مجهزًا، يتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، وعدد 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات

وعرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه يجري الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع المقبل عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة

ونوهت بأنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسوف يكون التسجيل للعاملين في القطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

وسيتم تحديد مركز ووحدة صحية في كل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.