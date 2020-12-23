حفروا قبرهم بأيديهم.. تفاصيل مصرع 3 عمال ببئر في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

سابق 3 عمال في سوهاج الزمن لحفر بئر صرف صحي بناحية جزيرة أولاد حمزة في العسيرات، أرادوا إنهاء عملية الحفر قبل حلول الليل للعودة لمنازلهم، وعندما وصلوا إلى عمق 7 أمتار، انهارت عليهم الحفرة وتحول البئر إلى مقبرة.

لم تمر دقائق على دفن العمال تحت التراب حتى اجتمع أهالي نجع السلالمة بمكان الحادث، ولا أحد يعرف كيف يساعدهم، فأبلغوا الشرطة التي استعانت بالحماية المدنية لإنقاذ الضحايا.

وصلت إلى المكان قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية، واستمرت عمليات البحث عن جثث العمال 12 ساعة متواصلة، بدأت في الثانية ظهر الثلاثاء، حتى الثانية من صباح اليوم الأربعاء، ليقطع صوت المعدات صراخ السيدات عقب خروج الجثث من باطن الأرض.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بالواقعة.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء حفر كل من "علي. ع" 38 عامًا ويقيم بناحية الرشايدة، "محمد. ح" 32 عامًا، "محمد. إ" 35 عامًا ويقيمان بناحية جزيرة أولاد حمزة، بئر للصرف الصحي بجوار منزل أحدهم انهارت عليهم الأتربة، وماتوا جميعًا.