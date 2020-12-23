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إيطاليا تسمح بإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا

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إيطاليا تسمح بإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا إيطاليا تسمح بإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا

مصراوي Masrawy

02:19 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

روما- (د ب ا):

قالت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء إن سوف تسمح بإعادة الإيطاليين من بريطانيا وفقا لشروط معينة.

وكانت إيطاليا مثل عدة دول أوروبية قد حظرت الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، سوف يتم السماح بعودة الإيطاليين العالقين في بريطانيا، الذين لديهم إقامة دائمة في إيطاليا أو دافع ملح للعودة.

وسوف يتعين على العائدين الخضوع لاختبارات قبل المغادرة ولدى الوصول، وأن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وذلك بحسب مسودة مرسوم سوف يتم إصداره رسميا خلال الساعات المقبلة.

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