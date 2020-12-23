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استونيا تشدد القيود المفروضة لاحتواء كورونا

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استونيا تشدد القيود المفروضة لاحتواء كورونا استونيا تشدد القيود المفروضة لاحتواء كورونا

مصراوي Masrawy

02:17 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ريجا- (د ب ا):

قررت حكومة استونيا اليوم الاربعاء تشديد القيود المفروضة لاحتواء في تالين ومنطقة العاصمة الكبرى، حيث حظرت جميع التجمعات في الأماكن المغلقة والفعاليات، وحدد التجمعات في الأماكن المفتوحة بحد أقصى عشرة أشخاص.

وسوف يسمح للمطاعم فقط بتقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل ما بين 28 ديسمبر حتى 17 يناير المقبل، في حين سوف تبقى الأماكن الثقافية والمنشآت الترفيهية والرياضية مغلقة.

وسوف يتم استثناء الكنائس من القواعد الجديدة، ويسمح لها بالبقاء مفتوحة خلال عطلات عيد الميلاد. مع ذلك يجب أن لا يتجاوز عدد الحضور 50% من السعة الاستيعابية للكنائس.

وتهدف القواعد الجديدة لمنع تعرض النظام الصحي للضغط.

وقال رئيس الوزراء جوري راتاس " للأسف، لقد رأينا أن الإجراءات الحالية ليست كافية لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس".

وطالب المواطنين بقضاء عيد الميلاد مع الأقارب المقربين فقط.

وقد شهدت استونيا، التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليون نسمة، زيادة كبيرة في الاصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية. وبحسب المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن استونيا سجلت أكثر من 23 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

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مصراوي Masrawy

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