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: أكثر من 5 مليارات ريال قيمة دعم القطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا

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السعودية: أكثر من 5 مليارات ريال قيمة دعم القطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا : أكثر من 5 مليارات ريال قيمة دعم القطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

02:17 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الرياض – (أ ش أ):

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق - في بيان نشرته وكالة أنباء (واس) اليوم الأربعاء - أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

ولفت إلى أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها ضمن المبادرات، تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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