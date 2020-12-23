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الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين المنظم ضد الفلسطينيين

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الحكومة الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين المنظم ضد الفلسطينيين الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين المنظم ضد الفلسطينيين

مصراوي Masrawy

02:09 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

رام الله- (د ب أ):

أدانت الفلسطينية اليوم الأربعاء "إرهاب" المستوطنين الإسرائيليين المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن هجمات المستوطنين "أدت إلى إصابة العديد من المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية".

وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن "الاعتداءات التي تجري بغطاء من قوات الاحتلال"، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار هذه الهجمات.

وأكدت الحكومة على أن "الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي"، داعية المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة التمدد الاستيطاني باعتباره يشكل جريمة حرب".

وحملت الرئاسة الفلسطينية الليلة الماضية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار "إرهاب واعتداءات" المستوطنين ومواصلة سياسية الاستيطان و"انتهاك" حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي استهدفت الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، واستمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها".

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع "بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص".

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