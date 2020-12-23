مياه القاهرة: تشغيل مراكز خدمة العملاء في الفترة المسائية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة بدأت التشغيل التجريبي لمراكز خدمة العملاء التابعة لها بعين شمس والمعادي للفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساء.

وأضاف الشيمي في بيان اليوم، أن الشركة تدرس تعميم التجربة بباقي مراكز خدمة العملاء التابعة لها تيسيراً على السادة عملاء الشركة لإنهاء طلباتهم واتاحة الفرصة لإنهاء أكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.

وأوضح هشام حسن رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء، أن التشغيل التجريبي ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتي ضمن خطة الشركة الطموحة في تطوير الأداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وميكنة الخدمات المقدمة للسادة العملاء.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الأداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء السادة عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم فى أقل فترة زمنية ممكنة.