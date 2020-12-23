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وكيل "خطة النواب": برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادي

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وكيل "خطة النواب": برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادي وكيل "خطة النواب": برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادي

مصراوي Masrawy

02:21 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصراوي

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة التشريعات المهمة التي بدأها خلال مرحلة البرلمان الحالي، والتي تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي وخطط التحول الرقمي.

وأضاف عمر أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشهادة صندوق النقد الدولي، مشددًا على أهمية تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، رافضًا فكرة الإغلاق في ظل أزمة كورونا، قائلًا: "الإغلاق لن يجدي، والأفضل أن نستكمل المسيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ دعمًا للاقتصاد المصري".

وشهد البهو الفرعوني المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية، اليوم الأربعاء، حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزي، والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردي، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت أمس الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، واليوم الأربعاء يشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد 100 نائب، أما غدًا الخميس فمخصص لنواب قائمتَي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد 84 نائبًا.

وفي ما يخص النواب بنظام الفردي، يبدأ حفل استقبالهم انطلاقًا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020؛ حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر، فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نواب.

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