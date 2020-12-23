النقض.. إلغاء المؤبد لمتهم في قضية "ولاية داعش القاهرة"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

ألغت محكمة النقض، اليوم، حكم الجنايات الصادر بمعاقبة المتهم محمد محسن النجار، بالسجن المؤبد، وقضت ببراءته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية داعش القاهرة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين بينهم 3 هاربين، وأعيدت إجراءات محاكمة المتهم النجار بعد القبض عليه أمام المحكمة التي أيدت حكم المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة تهم عدة منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.