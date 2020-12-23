أمين عام البرلمان يكشف عن عدد النواب الذين استخرجوا كارنيهات العضوية حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد الذين انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية بلغ 55 نائبًا برلمانيًّا، من أصل 100 نائب.

وأضاف فوزي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس المقبلة استخراج كارنيهات العضوية لباقي النواب، حسب الجدول المحدد سلفًا، وتم إبلاغهم به.

وشهد البهو الفرعوني المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية، اليوم الأربعاء، حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزي، والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردي، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت أمس الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، واليوم الأربعاء يشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد 100 نائب، أما غدًا الخميس فمخصص لنواب قائمتَي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد 84 نائبًا.

وفي ما يخص النواب بنظام الفردي، يبدأ حفل استقبالهم انطلاقًا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020؛ حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر، فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نواب.