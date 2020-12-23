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الصحة : نواصل مراقبة "كورونا المتحور" وهناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات عالمياً

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الصحة : نواصل مراقبة "كورونا المتحور" وهناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات عالمياً الصحة : نواصل مراقبة "كورونا المتحور" وهناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات عالمياً
قالت : نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي مطمئن

الصحة : نواصل مراقبة

أكدت وزارة الصحة اليوم انها تواصل مراقبة تحور فيروس "كورونا" موضحة ان هناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم .

قالت الوزارة : نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي لـ #المملكة مطمئن جدا فيما يتعلق بالجائحة .

وكشفت الوزارة ان التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

وكان متحدث الوزارة قد اكد امس انه ولله الحمد لم يتم رصد أي حالة في المملكة حتى الآن لفيروس كورونا المتحور.

وقال : لدينا لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون كافة المستجدات المتعلقة بالجائحة وأنصح الجميع بأهمية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي فإن الفيروس بجميع تحوراته إذا التزمنا لا يستطيع الانتقال بإذن الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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