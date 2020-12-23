دخول "الدوسري" في عالم الإبل يتصدَّر "تويتر".. ابن حثلين يهديه ناقتين

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الجماهير باركت خطوة اللاعب الاستثمارية لتنويع مصادر دخله

تصدَّر خبر دخول لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري في عالم الإبل، الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت وسم #سالم_في_عالم_الإبل، على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث باركت الجماهير خطوة اللاعب الاستثمارية في الإبل؛ لتنويع مصادر دخله.

وأبرم "الدوسري" صفقة خلال زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المُقام حاليًّا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، أمس الثلاثاء، بشراء 4 متون وضح، قبل أن يهديه الشيخ فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل، "ناقتين لقحات" من فحول منقية الشيخ، ترحيبًا به بعد دخوله عالم الإبل.

وأبدى "الدوسري" إعجابه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقال: "شرف لي الوجود في هذا المكان، الذي يحمل اسم الملك عبد العزيز، وأشكر جميع المنسوبين وجميع القائمين على هذا المهرجان".

ورحب الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين باللاعب سالم الدوسري عبر حسابه على تويتر، وغرد قائلاً: "أرحب بكابتن منتخبنا؛ وأقدِّم له هدية ناقتين لقحات على فحول المنقية".

وتفاعل اللاعب مع تغريدة الشيخ فهد بن حثلين قائلاً: "ما شاهدته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يدعو إلى الفخر، ووصول المهرجان إلى العالمية.. فكل الشكر على ما تقدمون من جهد كبير لحفظ موروثنا الشعبي، وكذلك على عطاياك".

يُشار إلى أنَّ النسخة الحالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي انطلقت في الأول من ديسمبر الحالي، شهدت منافسة قوية بوجود رجال الأعمال، والشركات التي وجدت قطاع الإبل أرضًا خصبة للاستثمار والتسويق لأسمائها، كما شهدت النسخة ثلاث مشاركات أجنبية (فرنسية، وروسية، وأمريكية)، ومشاركة عراقية جميعها في الفرديات.

سالم الدوسري مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل