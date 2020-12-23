أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بمناسبة أعياد رأس السنة.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات لاستقبال السياح

Print
بمناسبة أعياد رأس السنة.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات لاستقبال السياح بمناسبة أعياد رأس السنة.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات لاستقبال السياح

مصراوي Masrawy

01:59 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن المطارات المصرية دائما ما تحرص على الاحتفال بالمناسبات المختلفة، ومنها رأس السنة الميلادية، وخاصة بمطارات المدن ذات الجذب السياحي، والتي تعتبر وجهة مفضلة للسائحين لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف محروس، أن احتفالات هذا العام تأتي بعد أن شهد العالم فترة توقف طويلة لحركة السياحة والطيران، والتي استغرقت عدة شهور بسبب جائحة كورونا، قبل أن تستأنف مرة أخرى وفق إجراءات احترازية ووقائية استثنائية، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، وبما يفتح الطريق لاستعادة النشاط من جديد لتعويض جزء من العوائد المالية للمطارات والملاحة الجوية والتي لاشك أنها تأثرت كثيرًا نتيجة فترة التوقف.

من جانبه أكد المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، تم توجيه جميع القطاعات العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمطار، دون الإخلال براحة الركاب وخاصة المرضى وكبار السن بما يعكس حسن المعاملة وكرم الضيافة.

وفي ذات السياق قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات : مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة ، ازدانت مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط ، بمظاهر احتفالية مبهجة حيث تم وضع مجسمات لشجرة الكريسماس وبابا نويل بصالات السفر والوصول، مع استعداد فرق العلاقات العامة بالمطارات من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات بتوزيع الورود والحلوى وتقديم الدعم اللازم.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية