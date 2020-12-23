أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سويسرا تبدأ التطعيم ضد كورونا قبل دول الاتحاد الأوروبي

Print
سويسرا تبدأ التطعيم ضد كورونا قبل دول الاتحاد الأوروبي سويسرا تبدأ التطعيم ضد كورونا قبل دول الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

02:08 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

جنيف - (د ب ا):

بدأت عدة مناطق في سويسرا حملة التطعيم ضد المستجد اليوم الأربعاء، وذلك قبل أربعة أيام من بدء التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة الصحية المحلية إن من ضمن أول من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح في سويسرا سيدة، 90 عاما، تعيش في دور رعاية لكبار السن بالقرب من مدينة لوسرن.

ووفقا لاستراتيجية التطعيم في سويسرا، سوف يحصل كبار السن والمرضي المصابين بأمراض مزمنة على اللقاح أولا، يليهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والذين يقطنون مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.

وكانت سويسرا، غير العضوة بالاتحاد الأوروبي، قد وافقت السبت الماضي على استخدام اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية .

وكبداية وصلت 110 ألف جرعة من اللقاح لسويسرا أمس الثلاثاء.

وجرى تكليف الجيش بتوزيع اللقاح في أنحاء البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية