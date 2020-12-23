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استوقفته في الشارع.. محافظ قنا يوجه بتوفير سيارة لنقل مُسنة للمستشفى

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استوقفته في الشارع.. محافظ قنا يوجه بتوفير سيارة لنقل مُسنة للمستشفى استوقفته في الشارع.. محافظ قنا يوجه بتوفير سيارة لنقل مُسنة للمستشفى

مصراوي Masrawy

02:08 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قنا- عبدالرحمن القرشي:

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بتوفير سيارة من الوحدة المحلية لمدينة دشنا لنقل سيدة مُسنة إلى مستشفى قنا العام لإجراء فحوصات طبية، بعد أن استوقفته السيدة خلال جولته بمدينة دشنا وطلبت إجراء فحوصات على النظر.

واستمع محافظ قنا إلى شكوى أخرى من سيدة تضررت من طفح الصرف الصحي بمنزلها، وجرى اصطحابها إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة دشنا، وكلف المسئولين بالتعامل الفوري مع المشكلة والإفادة بما جرى، كما أمر بإحالة المقصرين في الاستجابة لشكوى السيدة للتحقيق.

وقال المحافظ: "نعمل على تقديم أفضل خدمة للمواطن ولن نسمح بأى تقاعس في أداء الخدمات للمواطنين، وسيجري الإحالة للتحقيق".

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