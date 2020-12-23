وفاة نقيب صيادلة أسوان متأثرًا بإصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

توفي اليوم الأربعاء، الدكتور محمود يوسف عبيد، نقيب صيادلة أسوان عن عمر يناهز 56 عامًا، داخل مستشفى العزل بالصداقة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمود عبيد اشتبه في إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، أثناء عمله، وجرى نقله لمستشفى كوم أمبو المركزي، وبعد تأكد إصابته جرى تحويله إلى مستشفى العزل بمنطقة الصداقة، وأصيب بمضاعفات شديدة توفي على إثرها اليوم.

وشغل الدكتور محمود عبيد منصب أمين صندوق نقابة الصيادلة بأسوان، وترشح في الانتخابات الأخيرة على منصب النقيب وأعلن فوزه، وجرى الطعن على نتيجة الانتخابات ووقف النتيجة وفرض الحراسة على النقابة، واستمرار عمل المجلس السابق لحين إجراء انتخابات جديدة.