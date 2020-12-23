بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث أتوبيس طلاب الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

استقبلت مستشفيي بلقاس المركزي والمنصورة الدولي، 13 مصابًا في حادث تصادم بين ميني باص يقل طلابًا وسيارتين ملاكي ونقل، أمام قرية دملاش في بلقاس.

وأصيب في الحادث كل من ثريا أحمد فوزي 20 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، ودنيا السيد حليم 20 عامًا، بكدمات وسحجات وهنادي هاني جاد 20 عامًا، ومحمد حسين الشربيني 20 عامًا، وسمية صالح إسماعيل 20 عامًا، ومحمد نادر حلمي 24 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس.

كما أصيب كل من هدى علي خضر 20 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، وماجدة أحمد عبدالعزيز 19 عامًا، بكسور وكدمات، وشيماء عبدالله عوض 19 عامًا، وأميرة السيد عبدالعزيز 18 عامًا، وأحمد نجاح، 23 عامًا، وإسراء إسماعيل 20 عامًا، ومجدي عبدالحليم، 36 عامًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى الدولي.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص تقل طلاب جامعيين وسيارة نقل وسيارة ملاكي على طريق "المنصورة- جمصة" أمام

قرية دملاش، وسقوط ١٢ مصابًا.