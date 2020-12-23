الزيت مغشوش.. ضبط مصنع لإنتاج زيوت محركات السيارات بالقليوبية- (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المغشوشة والمقلدة بالقليوبية.

أفادت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة قليوب، لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً في ذلك خامات رديئة وسابقه الاستخدام وزيوت قديمة ومرتجعات أسواق ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخاليه من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعيه حيازتها أو مصدرها وبدون موافقه الجهات المعنية في تصنيع تلك المنتجات ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية بالإضافة الى الشركات المصرية والمحلية المنتجة في ذات المجال خلافاً للحقيقة.

وأضافت التحريات ووضعها على المنتج النهائي له تمهيداً لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وتم ضبط معدات الإنتاج والمواد الخام و 2 ماكينة لخلط الزيوت، ماكينة تعبئة، و30 برميل زيت محركات مدون عليه إحدى العلامات التجارية الشهيرة زنة البرميل 200 كيلو جرام بإجمالي 6 طن، 20 برميل زيت كهربا مدون عليه إحدى العلامات التجارية الشهيرة زنة البرميل (200 كيلو جرام) بإجمالي وزن 4 طن، و10 شيكارة جير مطفي لصناعة البناء زنة الشكارة ( 25 كيلو جرام ) بإجمالي وزن (250 كيلو جرام ) .

جركن مياه نار مركزة زنة (50 كيلو جرام) بدون بيانات، و100 برميل فارغ جاهز ومعد للتعبئة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.