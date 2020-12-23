في استجابات فورية.. استخراج الرقم القومي لـ 5 مواطنين بمحال إقامتهم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية التماس 5 حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة، وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وفى إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.