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شاهد .. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام MH-60R

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الغفيلي: تمتلك أحدث التقنیات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحتها

شاهد .. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام MH-60R

دشّن قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي اليوم، في مطار القوات البحرية بالجبيل، الطائرات العمودیة البحریة القتالیة متعددة المھـام من نوع (MH-60R)، بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطـة (CMF) الفريق سامويل بابارو.

وأعرب الفریق الركن الغفیلي خلال حفل التـدشین عن فخر القوات البحریة الملكیة السعودیـة بانضمام الطائرات العمودیة البحریـة القتالیة متعددة المهام (MH-60R) تماشـیاً مع الأھداف الاستراتیجیة للرؤیة المستقبلیة لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسمو نائب وزير الدفاع.


وأضاف: "إن ھذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنیات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع السفن في مختلف الأحوال الجوية، مما یعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كل التحديات والتھدیدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة".

شاهد .. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام MH-60R

شاهد .. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام MH-60R

شاهد .. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام MH-60R

شاهد .. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام MH-60R

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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