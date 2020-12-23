أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير "هدف" يؤكد تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية

Print
مدير "هدف" يؤكد تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية مدير "هدف" يؤكد تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية
خلال زيارته لأحد مصانع الأغذية في مدينة حائل

مدير

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، وعدد من قيادات الصندوق، اليوم، مصنع ستار للأغذية في مدينة حائل، حيث كان في استقبالهم مدير المصنع ماجد الدلالي.

واطلع "الجعويني"، خلال الزيارة، على خطوط الإنتاج في المصنع وسير العمل، ومراحل التوزيع، مؤكداً لمسؤولي المصنع تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية في مجال ومسار التدريب والتأهيل والتوظيف، والعمل على تعزيز الشراكة وتطويرها، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.

والتقى عددًا من العاملين السعوديين في المصنع، ممن استفادوا من برامج الدعم التي يقدمها "هدف" لإحلال القوى الوطنية بدلاً عن العمالة الوافدة ورفع معدلات ونسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاستماع للملاحظات والمقترحات لتطوير العمل وتعزيز الشراكة، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط القوى الوطنية.

وأكد "الجعويني" دعم الصندوق لتوجه المصنع نحو التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المناسبة، وتعزيز الشراكة بما يخدم أبناء وبنات المنطقة ويدعم نمو المنشأة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، من أجل تحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لكل العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.

بدوره، أشاد مدير مصنع ستار للأغذية، بالدور الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الدعم التي تستهدف تطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الوظيفي ويعزز من دور القطاع الخاص لمواصلة جهوده في التوطين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

شبكة عيون الإخبارية