أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الشرقية" توقع مذكرة تفاهم مع "إيفاء" لتعزيز التعاون المشترك

Print
انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤلية الاجتماعية

وقعت ⁧صحة الشرقية، صباح أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم، مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة؛ بهدف التعاون بين الطرفين. بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام جمعية⁧ إيفاء، رنا طيبة.

وجاءت المذكرة انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في الجانب الصحي التوعوي لتعزيز التعاون المشترك من خلال تقديم البرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

شبكة عيون الإخبارية