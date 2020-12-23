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وزير الحج: 5 ملايين معتمر ومُصلٍ منذ العودة التدريجية للعمرة

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وزير الحج: 5 ملايين معتمر ومُصلٍ منذ العودة التدريجية للعمرة وزير الحج: 5 ملايين معتمر ومُصلٍ منذ العودة التدريجية للعمرة
خلال استقبال "الفيصل".. وقال إنه لم يتم تسجل أي إصابات بينهم بكورونا

وزير الحج: 5 ملايين معتمر ومُصلٍ منذ العودة التدريجية للعمرة

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، عن أن خمسة ملايين معتمر ومُصلٍ قدِموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة وحتى الآن. مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم ولله الحمد، في وقت تم فيه التركيز -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

جاء ذلك إثر استقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، له بمقر الإمارة بجدة، اليوم.

واستمع "الفيصل" إلى شرح عن أعمال الوزارة، واطلع على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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