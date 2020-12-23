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القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده
تمنّت له التوفيق والنجاح وللشعب الصديق التقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.


وأعرب الملك عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً له دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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