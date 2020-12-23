أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع فتاة سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي في بني سويف

Print
مصرع فتاة سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي في بني سويف مصرع فتاة سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي في بني سويف

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من أعلى مقطورة جرار زراعي، اليوم الأربعاء، بسمسطا، جنوب غرب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "خديجة. أ. ع"، 28 عامًا، مقيمة قرية فزارة التابعة لببا، مصابة بجروح وكسور متفرقة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، أن المتوفية سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي، أثناء عودتها من عملها بإحدى الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي الغربي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية