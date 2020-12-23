مصرع فتاة سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من أعلى مقطورة جرار زراعي، اليوم الأربعاء، بسمسطا، جنوب غرب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "خديجة. أ. ع"، 28 عامًا، مقيمة قرية فزارة التابعة لببا، مصابة بجروح وكسور متفرقة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، أن المتوفية سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي، أثناء عودتها من عملها بإحدى الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي الغربي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.