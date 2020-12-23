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للطيران تستعد لاستقبال البطل العالمي "بيج رامي"

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مصر للطيران تستعد لاستقبال البطل العالمي "بيج رامي" للطيران تستعد لاستقبال البطل العالمي "بيج رامي"

مصراوي Masrawy

01:41 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد

يصل مطار القاهرة الدولي صباح غد الخميس، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي Big Ramy"، قادمًا على طائرة للطيران، رحلة رقم MS986 القادمة من نيويورك، وأعدت الشركة الوطنية مصر للطيران استقبال خاص بالبطل.

وحصل ممدوح السبيعي على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير ، فيل هيث ، وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان ، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.​

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