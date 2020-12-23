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الأوقاف: غلق أي مسجد حال عدم التزام رواده بإجراءات مواجهة كورونا

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الأوقاف: غلق أي مسجد حال عدم التزام رواده بإجراءات مواجهة كورونا الأوقاف: غلق أي مسجد حال عدم التزام رواده بإجراءات مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

01:38 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ظل تصاعد انتشار المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى الاثنين معا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية، وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها.

وأكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق، داعيا جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.

وشدد على أنه

في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات، يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويض مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.

وأكد أنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء أخشي على نفسه أم على الآخرين، أم كان قاصدًا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكلٌّ ونيته، والله من وراء القصد.

ودعا وزير الأوقاف، الله سبحانه أن يعجل بسرعة رفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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